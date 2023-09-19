حمية عرض مع عطية الاستحقاق الرئاسي وشؤون منطقة الشمال ومواضيع تتعلق بقطاع النقل

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه النّائب ​سجيع عطية​، وتناول معه الأجواء السّياسيّة العامّة في البلاد، لاسيّما موضوع إنجاز الاستحقاق الرّئاسي، في ضوء التّطوّرات الأخيرة.

كما بحث معه بموضوع النّقل على مختلف الأصعدة البرّيّة والبحريّة والجوّيّة، وتمّ عرض رؤية الوزارة حول الأهميّة الّتي توليها لحجز موقع ​لبنان​ -بمرافقه الحيويّة- على خارطة كوريدورات النّقل العالميّة الّتي تُرتسم اليوم من جديد. إلى ذلك، تمّ التّطرّق أيضًا إلى بعض الشّؤون الإنمائيّة المناطقيّة الّتي تُعنى بها الوزارة في منطقة الشّمال.