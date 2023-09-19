شيخ العقل التقى النائب عبد الله وممثل السيستاني وزواراً

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله، وجرى البحث بعدد من القضايا الوطنية العامة. واوضح النائب عبد الله بعد اللقاء: "تشرّفت بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الذي تربطنا به علاقة محبة واحترام منذ فترة طويلة، وتمّت مناقشة العديد من الأمور في لبنان سياسياً واقتصادياً والوضع في المنطقة، وكانت له اطلالة واسعة وتقييم دقيق لكل الأمور وقد استفدنا من هذه الجلسة من خلال عمق الرؤية والوضوح والاتزان والحرص كما كانت هذه الدار دائماً على لبنان وهويته وعروبته وعيشه الواحد، وهذه المسيرة مستمرة".

أضاف: "بالنسبة لنا في إقليم الخروب الجزء الأساسي من الشوف فالتواصل قائم منذ أيام المعلم كمال جنبلاط وهو مستمر ونتشارك الموقف الوطني الواحد والرؤية الجامعة والمعتدلة الواحدة، كما هذه الدار التي هي دار اعتدال وعروبة ووطنية والتزام وقيم وأخلاق، لذلك الجلسة كانت جداً مفيدة ونكرّرها في المستقبل".

وردّا على سؤال حول نتائج المرحلة السياسية راهنا، قال: لا اعتقد حتى اليوم الحراك الذي نشهده فيه بركة وللأسف كل الحراك الخارجي لا بركة فيه".

كما استقبل شيخ العقل وكيل السيد السيستاني في لبنان الحاج حامد خفّاف، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع الروحية والإسلامية العامة، ووجّه له دعوة من جمعية آل البيت الخيرية، لحضور مهرجان الصادقين الشعري السادس.

واستقبل الكاتبة التركية الدكتورة طوبى يلدز التي قدّمت له كتابها الجديد، "حقوق الدروز والموارنة في لبنان أيام الدولة العثمانية".

ومن زوّاره العميد في أمن الدولة أريج قرضاب، والطالب أمير أكرم الاحمدية الذي أُختير لمرتين كممثل للبنان في مشروع الذكاء الاصطناعي الدولي الذي أقيم في مدينة بيزا في إيطاليا، بتكليف من الجامعة اللبنانية في بيروت فرع كلية الهندسة.

وترأس شيخ العقل اجتماعين للجنة القانونية في المجلس المذهبي ولمسؤولي المديرية العامة في المجلس المذهبي.

واستقبل الشيخ أبي المنى في دارته في شانيه المونسنيور جرجس الحلّي وأقاربه، يرافقهم العميد د. رياض شيّا ومعتمد المشيخة في بافالو-اميركا د. جهاد أبي المنى. ثم معتمد مشيخة العقل في مونتريال-كندا الشيخ عادل حاطوم. وأيضا د. سعيد البستاني على رأس وفد من العائلة في الباروك. فالسيدين فادي وأنيس سعد في مقدم وفد من العائلة من سلفايا ويرافقهم رئيس بلدية ديركوشة وليد ضو. كما استقبل رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى. الشيخ عارف الصايغ ووفد من العائلة من شارون.

وزار شيخ العقل يرافقه وفد من المشايخ، "خلوات الحصن" في أغميد للمشاركة في اللقاء الديني الموّسع، بحضور جمع من المشايخ الاجلاّء وفي مقدمتهم المشايخ: أبو علي سليمان بو ذياب، أبو زين الدين حسن غنّام وأبو فايز امين مكارم. ولقاء في مقام "النبي أيوب" (ع) في بلدة نيحا الشوف. كما زار بلدة الباروك وعاد الشيخ أبو رضا يوسف سلامة محمود وزار قريبه الشيخ نهاد محمود.

وقدم التعزية بالطفلين الاخوين عمر وآية نضال عبد الصمد في عماطور الشوف، وبالمرحومة الشيخة ام بسام فدوى غيث حرم الشيخ أبو بسام يوسف أسعد غيث في نيحا.