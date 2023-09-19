شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: العملية الأذربيجانية في قره باغ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة ـ (أ ف ب)

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العملية العسكرية التي شنّتها باكو في جيب ناغورني قره باغ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة».

وقالت لصحفيين «أودّ أن أشدد على أننا نحمّل أذربيجان المسؤولية عن مصير الأرمن في ناغورني قره باغ»، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال بشركائها الأوروبيين والولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.