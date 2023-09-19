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مقتل واصابة 25 شخصا جراء العملية العسكرية في "قره باغ"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول الحقوقي بالمنطقة الانفصالية غيغام ستيبانيان في تغريدة على منصة إكس: "وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 23. عدد الضحايا المدنيين المسجّل هو اثنان.. استهدف الجيش الأذربيجاني أيضًا منشآت مدنية".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها بدأت "أنشطة محلية لمكافحة الإرهاب" في منطقة ناغورني قره باغ التي تسكنها عرقية الأرمن، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار الإجراءات وبأسلحة عالية الدقة يجري تعطيل مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق، وكذلك الأصول القتالية والمنشآت العسكرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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