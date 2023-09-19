موديست والأهلي.. كيف توقع مشجعو المارد الأحمر أداء "مهاجم الـ 35 عاما"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

لحظات تفصل عن بداية مباراة النادي الأهلي والمصري، في انطلاقة مشوار الفريقين بالدوري المصري، فيما أعلن النادي الأهلي تشكيل فريقه، ويضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لأول مرة منذ قدومه إلى النادي الأهلي، وسط تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "اللاعب العجوز".

كان النادي الأهلي قد أعلن عن انضمام أنطوني موديست إلى الفريق، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ونشر مقطع فيديو يروج للاعب تحت عنوان «هنا القاهرة هنا التاريخ هنا الأهلي». وأطلق البعض عليه لقب المهاجم العجوز، كونه يبلغ من العمر 35 عاما.

كانت بدايات موديست الكروية، مع نادي نيس الفرنسي، في عام 2007، قم لعب لأندية مختلفة بعضها إنجليزي وبعضها فرنسي، لكنه اليوم يخوض مباراته الأولى مع المارد الأحمر وسط توقعات وصفها البعض بالمبالغة، في حين أن آخرين رأوا أنها في محلها، ودقائق المباراة ستثبت ذلك.

صفحات مشجعة للنادي الأهلي، سارعت بنشر صور اللاعب الفرنسي مع إعلان تشكيل الفريق الأحمر، مطالبة اللاعبين بدعم موديست في مباراته الأولى، قميص الأهلي، فيما نشر آخرون عبارات تحمل التشجيع للاعب «موديست يقود هجوم الأهلي.. أتوقع الكثير منه خلال تلك المباراة والمباريات القادمة» عبارات كتبها مصطفى رضا، على حسابه بموقع «إكس» تشابهت مع تعليقات مئات آخرين. فيما تنبأ آخرون بإحراز موديست هدفا خلال تلك المباراة، ناشرين ذلك تحت عبارات «خدو كلامي سكرين شوت وهتشوفوا».

أحمد صابر، كان له رأي آخر، إذ قال إنه من الممكن ألا يحرز موديست هدفا أو حتى يشارك في صنع هدف، معتبرا أن ذلك أمر عادي، لكن الأهم من وجهة نظره، دعم اللاعب الجديد، ولو حتى بعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، كاتبا في نهاية منشوره «ربنا ينفخ في صورتك يا موديست يا أخويا».

وسبق للنادي الأهلي أن التقى بالمصري في 150 مباراة، فاز فيها الأهلي بـ88 مرة، فيما فاز المصري 25 مرة، وتحقق التعادل للطرفين في 37 مباراة. وأحرز الأهلي خلال تلك المباريات 232 هدفا في شباك المصري، في حين سجل المصري في الأهلي 116 هدفا.