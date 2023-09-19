المشدد 5 سنوات لعاطل سرق موظف بالإكراه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة، لإدانته بالسرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري.

ترجع أحداث القضية رقم 38177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى ضباط القسم شرطة بلاغًا من "ن.أف" موظف بمستشفى، يفيد إيقاف شخص له وسرقته كرهنًا عنه بسلاح أبيض.

وتبين من التحريات أن المجني عليه حاول اللحاق بالمتهم ويدعى "أ.س.ع" عاطل، تعدى عليه بسلاح أبيض ولاذا بالفرار، فيما تعرف المجني عليه على صورة المتهم.

ألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.