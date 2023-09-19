ضبط مالك مطبعة في القاهرة بحوزته 3 آلاف كتاب تعليمي بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)؛ لقيامه بطباعة وبيع كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.
وعُثر بداخل المطبعة على 3 آلاف نسخة كتاب خارجي لمراحل تعليمية مختلفة - وحدة كمبيوتر).
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.