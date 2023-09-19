شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين: دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد ممصطفى شردى، أنه لولا القضاء على الإرهاب، ما كنا اليوم نشاهد الإنجازات ووصلت لحد الإعجازات في كافة شمول الحياة، من إنجازاتلا تعد ولا تحصى، فالرئيس السيسى أصبح اختياره ودعمه واجب وطني على كل مصري شريف يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن، مؤكدا أن الوطن أهم من الأفراد والأحزاب وكل شيء.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن شخص الرئيس السيسي هو الشخص المميز القادر على تولي هذه القيادة والريادة في المرحلة القادمة لإتمام ما تم إنجازه من مشروعات تنموية حقيقية على الأرض.
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