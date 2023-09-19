المطران ابراهيم التقى جوزيف سكاف وبحثا الأوضاع في زحلة والبقاع

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم جوزيف سكاف نجل الوزير والنائب الراحل الياس سكاف وبحث معه الأوضاع في زحلة والبقاع. وشدد المطران ابراهيم على "الدور الوطني الكبير الذي لعبته عائلة سكاف في تاريخ زحلة والبقاع ولبنان، هذا البيت العريق الذي خدم الجميع دون تمييز بين لون او دين او انتماء. المطران ابراهيم تمنى لجوزف سكاف كل الخير والتوفيق".

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