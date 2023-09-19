أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ندعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ورفاهها الاقتصادي

رأى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأزمات الإنسانية متفاقمة وتغير المناخ يحمل مخاطر كبيرة، ونحن ندعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الأممية".
وشدد أردوغان، على أننا "ندعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ورفاهها الاقتصادي، وتركيا تدعم خطوات أذربيجان للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".
ولفت الى أن "علاقتنا بمصر تعرضت لبعض التوتر لبعض الوقت والآن نقويها وننميها بفضل المصالح المشتركة، ولا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية".
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