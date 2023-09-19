شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تتعهّد بضمان «حقوق وسلامة» أرمن كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو- أ.ف.ب

تعهّدت أذربيجان، الثلاثاء، بضمان «حقوق وسلامة» الأرمن في ناغورنو كاراباخ، حيث شنّت باكو عملية عسكرية تسببت بمقتل شخصين حتى الآن وفق الانفصاليين الأرمن.

وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف: «سيتم احترام حقوق وسلامة المدنيين من أصل أرميني في كاراباخ وفقاً للدستور والالتزامات الدولية لأذربيجان».

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ المتنازع عليه، في عملية وصفتها بأنها لمكافحة الإرهاب، عقب توترات خلال الأشهر الأخيرة بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة»، مضيفة أنها تستخدم أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق في إطار هذه العمليات.