شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سيارة مشبوهة..إخلاء مقر شرطة الكابيتول الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، إنه تم إخلاء مقر شرطة الكابيتول، الثلاثاء، وسط تحقيق مريب في السيارة أدى أيضاً إلى إغلاق الشوارع المحيطة.

وحث بيان الشرطة شاغلي المبنى على مغادرة المبنى بسبب «الحذر الزائد»، والانتقال إلى مناطق التجمع المخصصة، ووجه الموظفين وغيرهم من الأفراد بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

ويقع المقر الرئيسي لشرطة الكابيتول في شارع D شمال شرق البلاد، وليس بعيداً عن مبنى الكابيتول الأمريكي، وبالقرب من مباني مكاتب مجلس الشيوخ الأمريكي.وقالت شرطة الكابيتول إن كلباً بوليسياً «بدا مهتماً» بالمركبة، التي يجري التحقيق فيها.