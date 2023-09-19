شكرا لقرائتكم خبر عن "من أرشيف الجبهة" يكشف بطولات المشير أحمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الفيلم الوثائقى "من أرشيف الجبهة" المذاع على قناة الوثائقية، بطولات المشير أحمد إسماعيل مع القوات المسلحة.

عرض الفيلم الوثائقى شهادة اللواء أركان حرب حسين الجريدلى مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أنه ألف كتابا عن التكتيك، وكان حينها برتبة بكباشى، وكان المرجع الرئيسى لمعرفة التكتيكات العسكرية.

فيما قال اللواء حمد الجندى مدير مكتب المشير أحمد إسماعيل، إن المشير أحمد إسماعيل كان دائما يمر على الجبهة بالسيارة الجيب الخاصة به لاطمئنان على العمليات.

وأضاف أن المشير أحمد إسماعيل كان صديقا للمشير الجمصى، وعين قائد الجيش الثالث ثم قائد الجيش الثانى ثم تم تعينه رئيسا لهيئة العمليات.