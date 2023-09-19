امير قطر: الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي

اعتبر امير قطر تميم بن حمد آل ثاني بانه "من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسية"، وشدد على ان "الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي". واكد بانه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر، كما انه لا يجوز تجاهل الظلم الواقع على الشعب السوري".

ولفت امير قطر في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الى انه "نواصل تنسيق الجهود الدولية لضمان التزام اتفاق الدوحة لنحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة يصعب حلها"، اضاف "ندعو إلى تسوية الأزمة في اليمن بالحوار وندعم مهمة ممثل الأمين العام لحل الأزمة اليمنية".

ولفت الى ان "إسرائيل ترد على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالكثير من التعنت والتطرف القومي الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الخناق على قطاع غزة، كما انه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل".