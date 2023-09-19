الجيش: مناورة في العاقورة بين الجيش البريطاني والفوج المجوقل والقوات الجوية

أعلن الجيش، عن "مناورة نفذت في منطقة العاقورة، ضمن إطار تمرين Pegasus Cedar المشترك بين اللواء المظلي ١٦ في الجيش البريطاني والفوج المجوقل والقوات الجوية في الجيش اللبناني، بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish COWELL".
وأوضح الجيش، أن "المناورة تضمنت تدريبات على مهاجمة مجموعات إرهابية متحصنة في مناطق وعرة، والقضاء عليها بواسطة عمليات خاصة تشارك فيها القوات الجوية".
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