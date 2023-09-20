شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: المشاركون في الحوار الوطني كان بينهم سور.. وانهار بالنقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار الوطني جمع الأطياف المختلفة في مصر، وكان سبب اختلافهم هو وجود سور بينهم، لا يتناقشون، بينما حين جمعهم الحوار الوطني حصل تقارب في وجهات النظر، وتوصلوا لسياسات وإجراءات يجب تنفيذها، وهنا يتحول اهتمام الجميع من رفض الآخر إلى الاتفاق على الإجراءات المنطقية والواقعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجميع اتفق على التوصيات ما عدا توصية واحدة الخاصة بنوع النظام الانتخابي، وهذه نتيجة جيدة، والسبب أن الجميع كان يفكر في التوصيات في حدود الممكن، والإجراءات يصعب الاختلاف عليها.

وأوضح أن هناك ضعف في الحياة السياسية والحزبية في مصر، ولا أحد ينكر ذلك، لكن بمجرد أن تناقش الجميع خرجوا بنتائج قوية، وهذا هدف الحوار الوطني، لا أحد يفرض رأيه، لكن يحاول إقناع الآخرين به.