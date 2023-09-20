شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة المقبلة أحد أدوات القوى الناعمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن القوى الناعمة ليست في الفن والأدب فقط، ومشهد انتخابات الرئاسة المقبل هو أحد أدوات القوى الناعمة في مصر، فهو سوف يعكس أي نوع من الدول أنت، أنت دولة رائدة متحضرة، سواء مؤيد أو معارض يجب أن يعي أن الانتخابات صورة كبيرة للدولة يجب أن يحافظ عليها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أم كلثوم رحلت من عقود لكن تأثيرها مازال حاضرا في مصر والوطن العربي، فالقوى الناعمة لا يشترط أن تكون مباشرة، بل هي موقف أو حدث يعكس معنى حضاري عميق، ولذلك مازلت أطالب بعودة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

وذكر أن كل محافظة في مصر كان لها نخبة محلية، من المركز إلى المحافظة، ولها علاقات مع عدد من أبنائها الذين انتقلوا إلى المركز، وأذكر أن قنا التي أنتمي إليها أخرجت في وقت واحد عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله، لأن الجرائد كانت بها صفحات ثقافية تنشر إبداعاتهم وتبرز الموهوبين، فحتى تشع القوى الناعمة على السطح يجب أن تكون النخب المحلية في كل مكان في مصر قوية ومشعة، ويجب أن نحافظ عليها.