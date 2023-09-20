ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 10 أشهر قبل تراجعها مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك في أعقاب تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات لتبلغ عند التسوية 94.34 دولارا للبرميل. وكانت قد بلغت 95.96 دولارا للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 91.20 دولارا للبرميل عند التسوية. وكانت قد بلغت 93.74 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.

وبعد أن تجاوز خام برنت 95 دولارا للبرميل اليوم، قال بنك الاستثمار (يو.بي.إس) في مذكرة إنه بدأ في جني الأرباح. ومع ذلك، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في البنك تداول خام برنت في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة وأن يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 95 دولارا للبرميل.

وزادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يوميا في تشرين الاول ، وهو أدنى مستوى منذ ايار 2023.

وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.