تدهور الصحة العقلية للأفغانيات

ذكر تقرير حديث عن تأثير الإجراءات القاسية على الصحة العقلية، حيث كشف عن تدهور الصحة العقلية للنساء الأفغانيات، اللاتي عانين من الإجراءات القاسية التي فرضتها حركة طالبان منذ توليها السلطة قبل عامين، في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد أن ما يقرب من %70 من مشاعر القلق والعزلة والاكتئاب ازدادت سوءًا بشكل ملحوظ بين أبريل ويونيو، بزيادة عن %57 في الربع السابق، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة وبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان.

إجراء المقابلات

وتم إجراء مقابلات مع النساء الأفغانيات عبر الإنترنت، وبشكل شخصي وجماعي، وكذلك عبر الاستطلاعات الهاتفية الفردية. وفي المجمل، شاركت 592 امرأة أفغانية في 22 مقاطعة من مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 مقاطعة.

وتحدثت النساء عن معاناتهن من مشاكل نفسية بما في ذلك الاكتئاب والأرق وفقدان الأمل والحافز والقلق والخوف والعدوانية والعزلة والسلوك الانعزالي المتزايد والأفكار الانتحارية.

ووعدت حركة طالبان، عند استيلائها على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد بعد عقدين من الحرب، بحكم أكثر اعتدالا مما كانت عليه خلال الفترة السابقة في السلطة في التسعينيات.

إجراءات قاسية

ومنعت النساء في أفغانستان من معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وتم توسيع الحظر ليشمل موظفي الأمم المتحدة في أبريل.

واستمرت فرص الدراسة في التقلص مع حظر التعليم المجتمعي من قبل المنظمات الدولية وإغلاق مبادرات التعليم المنزلي بشكل منتظم من قبل سلطات الأمر الواقع -وهو المصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى حكومة طالبان.

وتعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض قيودًا على تعليم الإناث، وحقوق النساء والأطفال الأفغان مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.