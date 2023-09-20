الاثنين المقبل.. جامعة القاهرة تنظم الحفل الختامي لنموذج المنظمة الدولية للهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وإشراف القائم بأعمال عميد الكلية الدكتورة حنان محمد علي، والمشرفة على النموذج الدكتورة عادلة رجب، الحفل الختامي للنسخة الثانية من نموذج المنظمة الدولية للهجرة MIOM .

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الاثنين المقبل 25 سبتمبر.

يشارك في الحفل الختامي لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، اوليفر كارلوس رئيس المنظمة الدولية للهجرة بمصر، وممثلي وزارات الهجرة، والخارجية، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ايمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي، والدكتور أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض، واللواء الدكتور أشرف صابر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومستشار التدريب بالجامعة البريطانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن النسخة الثانية لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والذي يُعد من أهم التحديات التي تواجه ليس فقط الضحايا، بل المجتمع الدولي ككل، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة يهدف إلى التوعية بمواجهة كافة أشكال الهجرة غير النظامية وأشكال الإتجار بالبشر، إلى جانب توعية الطلاب وتشجيعهم على العمل داخل الوطن والتخلي عن فكرة السفر للخارج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن النموذج يمنح للطلاب فرصة المعايشة الافتراضية لموضوعات الهجرة التي تواجه المجتمع، ومساهمتهم في التعرف على قضايا الهجرة، ومواجهة الصور السلبية التي قد تنشأ عن ممارسات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى العمل على تدريب الشباب على القيادة وصنع القرار ومواكبة كل الأحداث على المستوى المحلي والدولي، ومحاولة التوصل إلى حلول للمشكلات المختلفة والقضايا التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على إعداد مجموعة من طلابها ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن نماذج المحاكاة نشاط مهم للطلاب ومشروع تدريبي على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات، لافتًا إلى تنظيم الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من1000 نموذج محاكاة من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، وأن الطلاب أصبحوا متمرسين في العمل على نماذج المحاكاة.