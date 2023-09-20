وزير داخلية فرنسا اكد ان بلاده لن تستقبل مهاجرين" ممن وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن فرنسا "لن تستقبل مهاجرين" ممن وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشهد منذ أيام تدفّقاً كبيراً للمهاجرين غير النظاميين، مؤكداً "حزم" حكومته على هذا الصعيد.

وفي تصريح لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، قال: "في المقابل، أبلغنا أصدقاءنا الإيطاليين باستعدادنا لمساعدتهم في إعادة أشخاص إلى بلدان نقيم معها علاقات دبلوماسية جيدة".

وتُعد إيطاليا إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا.

وشهدت جزيرة لامبيدوسا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا تدفقاً كبيراً للمهاجرين مع وصول نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتسبب هذا الوضع في زيادة الضغط على الجزيرة التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية، وأثار جدالاً سياسياً في إيطاليا وأعاد فتح مسألة التضامن الأوروبي الشائكة والمتعلقة بتوزيع طالبي اللجوء على مختلف الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لاستقبال الوافدين.