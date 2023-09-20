رامي أبو حمدان: الحوار المحلي هو ممر إلزامي وحيد للخلاص ولعدم انتظار خيارات المجتمع الدولي ومصالحه

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، رامي أبو حمدان، أن المقاومة وأهلها "هم أهل المنطق والحوار والوطنية ولا يزايدنّ أحد على أهلها الصابرين رغم كل الضغوط".

وخلال لقاء سياسي في بلدة حزرتا، تم عرض عام في شأن آخر المستجدات السياسية من قضية إنتخاب رئيس الجمهورية وعوائقها، وقد شدد أبو حمدان على "ضرورة المرور بممر إلزامي وحيد وهو الحوار المحلي وعدم إنتظار خيارات المجتمع الدولي الذي لم يرد يوماً إلا مصلحة الكيان المؤقت ومصالحه الدولية".

كما، ودعا الناس إلى "ضرورة التكافل في ظل الأوضاع الراهنة، والثقة الكاملة بالمقاومة التي لطالما حملت همومهم و لن تتركهم بأي حال من الأحوال".

وختم: "يجب ألَّا ينسى أحد أن سبب كل ما نمر به في لبنان هو ال​سياسة​ الأميركية التي تمعن في تدمير الاقتصاد اللبناني وتعمل على خلق النزاعات بين أطيافه"