شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب "ساوث آيلاند" النيوزيلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية اليوم الأربعاء، ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت خدمة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت".

وقالت جيونت، إن أكثر من 14 ألف شخص أبلغوا عن شعورهم بالزلزال في جميع أنحاء البلاد.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع الساعة 0914 صباحًا بالتوقيت المحلي (2114 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، بالقرب من جيرالدين.

لا خطر من تسونامي

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، إنه لا يوجد خطر تشكل موجات مد عاتية (تسونامي) على البلاد في أعقاب الزلزال.

وأضافت الوكالة على منصة إكس: "لم نتلق أي تقارير عن أضرار في هذه المرحلة".

تقع جيرالدين على بعد نحو 130 كيلومترًا جنوب مدينة كرايستشيرش، وفي عام 2011، أسفر زلزال بلغت قوته 6.3 درجة عن مقتل 185 شخصًا، وتسبب في أضرار واسعة النطاق في المنطقة.