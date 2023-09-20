مصطفى الفقي: قيادة البلاد مهنة تحتاج إلى تدريب سياسي طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن الدولة حريصة على أن تكون الأنتخابات الرئاسية محايدة، لافتا إلى أن مهنة قيادة البلاد تحتاج إلى تدريب سياسي طويل.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر،اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون هناك مفاهيم واضحة لمنصب رئيس الدولة، مبينا أنه حتى الأن لم يبرز شخصية من بين صفوف المعارضة تصلح لإدارة مصر .

وأوضح الفقي أن غلاء الأسعار والمعيشة ليس المعيار الوحيد على أداء الحكومة في مصر، مشيرًا إلى أن حزب التجمع هو الحزب الوحيد الذي كان له برامج لها رؤيه سياسية مستقبلية .