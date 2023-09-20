جامعة حلوان تطلق مسابقة بحثية وفنية بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت جامعة حلوان، إطلاق المسابقة البحثية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، وفق بيان اليوم.

وتتكون المسابقة من مستويين حيث يكون المستوى الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الإستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من (80 - 120) صفحة.

ويكون المستوى الثاني للمسابقة لطلاب مرحلة البكالوريوس، وتكون موضوعات البحث عن " تصور الوضع القائم في مصر بدون حرب أكتوبر المجيدة (ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973)، وآخر عن خطة الخداع الإستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيدة"، بحيث تكون عدد صفحات البحث من (40 - 60) صفحة.

وتعلن الجامعة عن الموعد النهائي لتسليم الأبحاث يوم الأثنين الموافق 25-9-2023، ويتم تسليم الإبحاث علي الرابط التالي.. اضغط هنا.