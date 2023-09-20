ترند اليوم| سقوط الإسماعيلي وانهيار فادي خفاجة وتفاصيل فرح طلخا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات الترند خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان أبرزها سقوط النادي الإسماعيلي أمام نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري.

سقوط الإسماعيلي

الدوري المصري.. زد يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نادي زد والإسماعيلي، في تمام الساعة الـ6 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

فادي خفاجة

فادي خفاجة منهارا: "أقرب صديق لي بيهاجمني"

ظهر الفنان فادي خفاجة، خلال الساعات الماضية بفيديو على "تيك توك" وهو منهارا بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية.

فوي فوي فوي

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فرح طلخا

كما تصدر فرح طلخا الأسطوري مواقع التواصل الاجتماعي وترند جوجل، ونشر موقع الخليج 365 عدة موضوعات لهذه التغطية.

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