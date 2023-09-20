شكرا لقرائتكم بيان خليجي - أميركي: نشدد على التزام العراق بسيادة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد بيان خليجي - أميركي على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعياً إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.

ودعا بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، العراق لتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبدالله.

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وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

ودعوا إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاق الكويت العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان تنفيذ الاتفاق.

ملف المفقودين الكوتيين

كما جدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بما في ذلك المفقودين الكويتيين، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف.

كذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

أتى البيان عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في نيويورك.

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض في 7 يونيو/حزيران 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.