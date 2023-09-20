شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وأكد خلال كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في مدينة نيويورك، أن الدول التي تسمح بالهجوم على القرآن الكريم في أوروبا وتشجع عليها تحت قناع حرية التعبير، إنما "تسيء بنفسها إلى مستقبلها".

ضمان الأمن والسلام في العالم

قال الرئيس التركي، إنه "يجب علينا إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن والسلام والرفاهية في العالم بسرعة، تحت قيادة الأمم المتحدة".

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أشار أردوغان إلى أن بلاده ستواصل جهودها بشكل مطرد لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية والحوار، بناء على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأوضح أن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي "القيام بمسؤولياته تجاه تركيا وإنهاء المواقف المتناقضة تجاهنا".