"اللي يلاقي مكتبة رفعت الأسعار يبلغ عنها".. غرفة الطباعة: الكتب الخارجية ارتفعت أسعارها 35% فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

علق أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف على شكاوى الاهالي والاسر من رفع أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات.

وقال "جابر"، في مداخلة هاتفية عبر خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، اليوم الثلاثاء: "صحيح أسعار ومدخلات الإنتاج سواء الأحبار أو غيره إرتفعت فضلاً عن إرتفاع أجرة العاملين وسعر الصرف إلا أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 35%".

وناشد الأهالي عندما يجدون مغالاة في أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات، عدم الشراء والتوجه لأماكن أخرى والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على شراء الكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس.