شكا أهالي بلدات الخيام والقليعة وجديدة مرجعيون والجوار، من انقطاع الانترنت في المنطقة منذ يومين، مما أثر سلباً على الأعمال التجارية والتواصل بين المواطنين .
وتمنى الأهالي على "المسؤولين والمعنيين الاسراع في حل هذه المشكلة وتزويد السنترالات بمادة المازوت لتسيير اعمال المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الانترنت في الخيام ومرجعيون والجوار والأهالي يناشدون المعنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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