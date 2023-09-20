رئيس الوزراء الياباني: مصمِّمون على لقاء الزعيم الكوري الشمالي وتطبيع العلاقات معه

أكّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمة خلال الجمعية العامة الأمم المتّحدة، على "تصميمه للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون"، لافتاً الى أن "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغيّر. اليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".

وأشار كيشيدا، الى أنّه "بهدف فتح صفحة جديدة سويّاً، أودّ أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونغ-أون وجهاً لوجه وفي أي وقت ومن دون شروط".

وأوضح أنّه "سيسعى لتنظيم لقاءات رفيعة المستوى تحت إشرافه من أجل أن تُعقد هذه القمّة في أسرع وقت ممكن".

وقبل بضعة أيام أعلن المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ كيشيدا مستعدّ للقاء كيم "من دون شروط مسبقة".

وكان رئيس الوزراء الياباني الأسبق جونيتشيرو كويزومي زار كوريا الشمالية مرتين حيث التقى الزعيم الراحل كيم جونغ-إيل والد الزعيم الحالي.