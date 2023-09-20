شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجتمع زيلينسكي ولافروف اليوم في مجلس الأمن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح من المحتمل أن يلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.

فمن المتوقع أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محور اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما جرى التخطيط لعقد اجتماع بين زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أيضًا، ويمكن أن يكون الموضوع هو الطلب الأوكراني لصواريخ كروز من طراز توروس، إذ إن شولتس متحفظ حتى الآن بشأن هذا الأمر.

إقناع الدول المتشككة

ينظر إلى أول رحلة لزيلينسكي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ اندلاع الحرب، على أنها محاولة لإقناع الدول المتشككة في مساره.

وتدخل المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء يومها الثاني في نيويورك يوم الأربعاء، كما أن خطابًا لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من بين الخطابات المقررة لهذا اليوم.

وبدأ الأسبوع في الأمم المتحدة يوم الاثنين بقمة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتحدث أكثر من 140 رئيس دولة ورئيس وزراء في المناقشة العامة.

ومن المرجح أن تلعب حرب روسيا ضد أوكرانيا دورًا مهمًا في العديد من الخطابات.