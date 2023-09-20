فيديو .. إيلون ماسك يحمل «إبنه» في لقائه مع أردوغان : انفصلت عن زوجتي وأراعي طفلي

الشارقة - اميمة ياسر - فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقًا) والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بطرحه سؤالا حول زوجته.

طرح أردوغان سؤاله على إيلون ماسك لدى لقائهما، الاثنين، في البيت التركي في نيويورك، التي يزورها أردوغان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسأل أردوغان ماسك، الذي كان يحمل ابنه على يديه، قائلا: "أين زوجتك؟"

وحينها رد ماسك: "إنها في سان فرانسيسكو، نحن منفصلين حاليًا، لهذا أنا أعتني بطفلي"، حسب لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأفادت الأناضول أن الرئيس التركي دعا الملياردير الأمريكي إلى إنشاء المصنع السابع لسيارة تسلا في تركيا، فيما قال ماسك إن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع، وعبّر أيضًا عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على تراخيص تقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا، بحسب الوكالة.