انت الان تتابع خبر السيتي يدخل بأزمة بعد إصابة أحد نجومه.. هكذا علق غوارديولا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا

ويغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.



وأضاف غوارديولا: "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة".

ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست، لكن غوارديولا كان قلقا من تأثير غياب عدة لاعبين في الوقت ذاته.

وتابع: "نحن في أزمة ولدينا عدة إصابات لكن التعامل مع غياب خمسة لاعبين مهمين للإصابة أمر صعب".