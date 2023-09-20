انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40585 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".
ودعت الوزارة، المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة.
ودعت الوزارة، المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة.