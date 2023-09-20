أذربيجان: سنواصل العملية العسكرية في كاراباخ حتى النهاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

بعد ساعات من إعلانها بدء عملية عسكرية “لمكافحة الإرهاب” في إقليم كاراباخ، أكدت أذربيجان أنها ستواصل عمليتها العسكرية “حتى النهاية” ما لم تستسلم الوحدات العسكرية الأرمينية وتسلم أسلحتها.

وأضافت أنها مستعدة للقاء مع ممثلي الأرمن الذين يسيطرون على الجيب الجبلي الانفصالي داخل أذربيجان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن

الإدارة الرئاسية.

كما قالت “أنه لكي تتوقف إجراءات مكافحة الإرهاب، يجب على التشكيلات العسكرية الأرمينية غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، ويجب عليها تسليم جميع الأسلحة، ويجب حل النظام غير القانوني… وإلا فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية”.

السيطرة على 60 موقعاً

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السيطرة على أكثر من 60 موقعا قتاليا تابعا لأرمينيا في كاراباخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أنار ايفازوف خلال مؤتمر صحافي “أكثر من 60 موقعا قتاليا للقوات الأرمينية (الانفصالية) باتت تحت سيطرة قواتنا المسلحة”.

مدفعية وطيران مسير

من جانبها، أكدت السلطات الانفصالية في إقليم كاراباخ أن أذربيجان تستخدم في العملية العسكرية التي بدأتها الثلاثاء، سلاح الطيران الحربي والمدفعية والطائرات المسيّرة، وأن القتال يمتد على “كامل” خط الجبهة.

وقال الانفصاليون في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن “القوات المسلحة الأذربيجانية تستخدم المدفعية والصواريخ، الطائرات المسيّرة الهجومية، والطيران الحربي المقاتل”.

هذا وطالبت أرمينيا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي وروسيا بوقف تحركات أذربيجان العسكرية في كاراباخ.

ونددت أرمينيا بـ”عدوان واسع النطاق” أطلقته أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، معتبرة أن هدف باكو من ذلك هو “التطهير العرقي” في الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية من الأرمن.

https://x.com/MeanwhileinCN/status/1704099530671784245?s=20