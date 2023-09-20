زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا أمس.

وأوضح المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي أن الزلزال وقع في الساعة 09,14 ( 21,14 بتوقيت غرينتش الثلاثاء ) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم، مضيفا أن حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالزلزال.

ولم ترد معلومات فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.