مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي يعلن تشكل ظاهرة “إل نينيو” المناخية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تشكل ظاهرة “إل نينيو” المناخية المرتبطة عموما بارتفاع في درجات الحرارة وموجات جفاف شديدة قد تتسبب في اندلاع حرائق غابات مدمرة.

ويأتي هذا الإعلان فيما تسجل البلاد درجات حرارة غير معتادة حيث تم وضع أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز في حالة تأهب لخطر الحرائق “الكارثي”، مع امتزاج الرياح القوية مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية.

وتحدث ظاهرة إل نينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وعادة ما تستمر من تسعة إلى 12 شهرا. وقال الخبير المناخي كارل براغانزا : “هذا الصيف الأسترالي سيكون أكثر حرا من المتوسط، وبالتأكيد أكثر حرا مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية”.