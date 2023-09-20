هزة أرضية بقوة 4.5 درجات شمال غرب مرسى مطروح في مصر

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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