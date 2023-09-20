اهالي الضبية يدعون الاحزاب إلى عدم إدخال الانماء بالمزايدات

شكر شباب وأهالي الضبيه مبادرة شركة الكلاسي على صيانة الطريق المؤدية إلى حي عوكر .

ودعوا جميع المؤسسات التجارية إلى المبادرة والقيام باللازم من صيانة وكنس للارصفة المحيطة بهم ، نظرا للظروف المحيطة بالأدارة المحلية والروتين الإداري، والتسيب والإهمال، خصوصا بموضوع ركن السيارات العشوائي على جوانب طرقات البلدة.

كما ناشدوا جميع الاحزاب عدم إدخال الإنماء بالمزايدات اللتي تمنع المتبرعين الحقيقيين من الاستمرار بالعطاء .