شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للقتال في كرا باخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، إلى وقف فوري للقتال في ناغورني كرا باخ، حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وشنّت أذربيجان الثلاثاء، هجوماً عسكرياً في ناغورني كرا باخ بعد ثلاثة أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة باستسلامِِ أرميني كامل وغير مشروط.

ومساء الثلاثاء، دعت الرئاسة الأذربيجانية القوات الانفصالية في الجيب الذي تقطنه غالبية أرمينية إلى إلقاء السلاح، مبدية استعداد باكو لإجراء مفاوضات مع ممثّلين عن هذه القوات في حال استسلمت.

وكانت السلطات الانفصالية في ناغورني كرا باخ دعت قبل ذلك أذربيجان إلى وقف إطلاق النار على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.