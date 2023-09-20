شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجلي 2000 مدني من كرا باخ.. وتحذير من أزمة لاجئين كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من كرا باخ، وهي منطقة انفصالية تسيطر عليها عرقية الأرمن، وذلك بعد أن بدأت أذربيجان عمليتها لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال مسؤول كبير سابق في إدارة كرا باخ التابعة لعرقية الأرمن الأربعاء، إن ما يقرب من 100 شخص قتلوا وأصيب مئات آخرون في المنطقة الانفصالية بعد أن بدأت أذربيجان ما وصفها بأنها «حرب كبيرة».

وقال روبن فاردانيان الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية لرويترز من كرا باخ «هذه حرب كبيرة. أذربيجان بدأت عملية كاملة»، وأضاف «هذه في الأساس عملية تطهير عرقي»، محذراً من أزمة لاجئين كبيرة إذا غادر 120 ألفاً المنطقة إلى أرمينيا.