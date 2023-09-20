شكرا لقرائتكم أسعار الأرز في مصر تصل مستويات غير مسبوقة مع مخاوف التعويم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفزت أسعار الأرز الشعير في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في موسم حصاده الحالي بدعم من ارتفاع معدلات التضخم، بجانب عدم تدخل وزارة التموين في تحديد الأسعار هذا الموسم.

وتبدأ أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة من 4300 جنيه للإردب "300 كلغ" ليصل سعر الطن إلى 14.33 ألف جنيه.

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بينما وصل سعر الأرز عريض الحبة 4700 جنيها للإردب ليسجل الطن 15.66 ألف جنيه للطن.

وتعد هذه الأسعار تاريخية بالنسبة لمحصول الأرز فى مصر خاصة في موسم الحصاد.

وكانت وزارة التموين قد حددت أسعار الأرز الموسم الماضي بنسب كبيرة عن المستويات السائدة في السوق وإلزام المزارعين بتوريد طن عن كل فدان بالأسعار التي حددتها الوزارة وجعلت هذا شرطا للحصول على الأسمدة المدعمة.

وكانت الأسعار في موسم الحصاد الماضي تتراوح بين 2200 و2500 جنيها للإردب أي ما يتراوح بين 7333 و8333 جنيها للطن.

ويقول مزارعون إن الأسعار هذا العام معقولة بالنسبة للسنوات الماضية، وأن عدم تدخل الحكومة في التسعير أتاح سعرا عادلا للأرز مقارنة بالتكلفة التي تضاعفت.

الأرز

وقال عصام العمري، مزارع من محافظة كفر الشيخ، إن تكلفة الزراعة ارتفعت بشكل كبير أيضا خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة.

قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون السلع التموينية، نعماني نصر نعماني، في تصريحات صحفية قبل نحو أسبوع إن الحكومة لن تتدخل في تسعير الأرز هذا العام.

وأعلنت وزارة التموين عن استبعاد الأرز من بين قائمة السلع المدعمة، وأكدت أنه سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.

الأرز

وقال محمد محمود مزارع من محافظة كفر الشيخ، إن أسعار جميع السلع ارتفعت والخضراوات والفاكهة والأدوية ..فلماذ لا تزيد أسعار الأرز؟".

أظهرت آخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6%، انخفاضا من 1.9 في يوليو.

ووفقا لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 71.4% على أساس سنوي في أغسطس.

وقال تجار لـ" العربية.نت" إن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

وغالبا ما يلجأ المستهلكون لشراء احتياجاتهم في موسم الحصاد لكن المخاوف من زيادة الأسعار و الإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي .

الأرز

وارتفعت أسعار الأرز في الأسواق الدولية، بنسبة 9.8% خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية،ووفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" فإن ارتفاعات أسعار الأرز في الأسواق الدولية هي الأكبر منذ 15 عاما.

وقررت الهند خلال شهر يوليو الماضي، حظر تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظًا على أسعاره محليًا، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.

وحظرت مصر تصدير الأرز نهائيا منذ نحو 15 عاماوفي السنوات القليلة الماضية حددت مساحات زراعات الأرز لتقليل استهلاك المياه التي يحتاجها هذا المحصول بوفرة.