انت الان تتابع خبر غلاء في اسعار الادوية.. واعداد كبيرة من خارج الاختصاص يمارسون المهنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكثر من أربعة عشر الف صيدلية منتشرة في عموم العراق، رقم وصل له البلد خلال الفترة الماضية بسبب كثرة أعداد الخريجين من كليات الصيدلية، اضافة الى الدخلاء على المهنة.

ازدياد اعداد الصيدليات، أنعكس سلبًا على رغبات المواطن، الذي كان يمني النفس بإن تكون لهذه الزيادة تداعيات إيجابية على خفض أسعار الدواء؛ لا ارتفاعها.

