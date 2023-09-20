انت الان تتابع خبر مخبأة بطريقة محترفة.. دولة عربية تُحبط عملية تهريب مخدرات الى أوروبا والان مع التفاصيل
وأشارت الى "كشف مستخدم الهوية المزورة، بحيث تبين أنه يدعى: ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني)، وأنه سينتقل من البقاع إلى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى"، مبينة أنه ""بتاريخ 10-9-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى: ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني) كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.
وبينت المديرية "ضبط فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدس حربي والهوية المزورة ومبلغ مالي".
ونشرت المديرية عبر صفحتها على منصة X فيديو يظهر عملية ضبط المخدرات.