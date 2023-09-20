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مخبأة بطريقة محترفة.. دولة عربية تُحبط عملية تهريب مخدرات الى أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي أحبط عملية تهريب كمية 2,3 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، كانت معدة للتهريب بواسطة طرد بريدي الى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزورة".

وأشارت الى "كشف مستخدم الهوية المزورة، بحيث تبين أنه يدعى: ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني)، وأنه سينتقل من البقاع إلى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى"، مبينة أنه ""بتاريخ 10-9-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى: ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني) كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وبينت المديرية "ضبط فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدس حربي والهوية المزورة ومبلغ مالي".

ونشرت المديرية عبر صفحتها على منصة X فيديو يظهر عملية ضبط المخدرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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