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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مصر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مصر فجر اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح بشمال مصر.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت جرينتش).

وقال المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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