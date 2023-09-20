مخاوف في ليبيا من انهيار سدين آخرين و تكرار سيناريو درنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مخاطر كبيرة تهدد سدين في ليبيا.

وذكرت أنه بالرغم من المآسي التي عاشتها مدينة درنة الليبية، إلا إنها لم تنته بعد.

وبينت أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حظر من انهيار سدين في مدينتي درنة وبني غازي المدمرتين جزئيا.

وأفادت بأن هذين السدين هما سد وادي جازة وسد وادي القطارة، الواقعان في مدينتي درنة وبني غازي.

وأوضحت أن على الرغم من المخاطر إلا أن السلطات الليبية أكدت سلامتهما، وتركيب مضخات مياه لتخفيف الضغط عنهما.