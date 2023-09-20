طلاب يستأنفون دراستهم في خيام مؤقتة أقيمت في الخليج 365 المتضررة من الزلزال بالمغرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن استئناف الدراسة للطلاب المتضررين من الزلزال الذي أصاب المغرب في الخيام المجهزة.

وذكرت أن الخيام التي نصبها في بلدة “أمزميز” في إقليم الحوز المغربي تم تهيئتها من قبل السلطات لاستئناف الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وبينت أن الأطفال ينشغلون بالرسوم والعلوم في أمل لنسيان ما مروا به من دمار وخراب في الزلزال.

وأفادت بأن هناك 2800 طالب في بلدة “أسني” استأنفوا دراستهم في 32 خيمة من أصل 150 خيمة أقيمت في إقليم الحوز.