إقامة مهرجان التفاح بنسخة الأولى في بلدة بقاعكفرا

أُقيم مهرجان التفاح بنسخته الأولى في بلدة بقاعكفرا، تحت عنوان "يا عيني ع بقاعكفرا"، من تنظيم "يا عيني ع البلدي" وبرعاية "مؤسسة رينيه معوّض"، بالتعاون مع رعية بقاعكفرا، "جمعية ARD"، بلدية بقاعكفرا ودير مار شربل.

وهدف السوق المجتمعي إلى خلق واحة آمنة للمزارع تساهم في تصريف إنتاج التفاح وغيرها من المنتجات الزراعية البقاعكفرية مباشرةً إلى المستهلك، والحدّ من احتكار التجار ودعم المزارع والمنتج اللبناني، وتعزيز الإقتصاد المجتمعي والتنمية المحلية.

وافتتح السوق النائب ميشال معوّض في حضور رئيس بلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف، حيث شدد معوّض على "أهمية مشروع كهذا يساهم في إبقاء المزارع في أرضه".