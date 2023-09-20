شويغو التقى نظيره الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
ولفت، في اجتماع مع نظيره الإيراني في طهران، إلى الاستعداد "لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص".
وذكر شويغو "أننا نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".
ووصل أمس شويغو إلى إيران لإجراء محادثات مع قادة العسكريين، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّه الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
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